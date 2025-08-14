Зеленский раскрыл детали нового соглашения с Британией

"Хорошая, полезная встреча с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Продолжаем координировать наши позиции", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, вчера вместе со всеми партнерами, а сегодня в двустороннем формате они с премьером обсудили ожидания от встречи российского диктатора Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа на Аляске и вероятные перспективы.

Также во время встречи политики довольно подробно обсудили гарантии безопасности, которые могут сделать мир действительно постоянным, если Соединенным Штатам все же удастся дожать Россию до прекращения убийств и настоящей содержательной дипломатии.

"Важно, чтобы мы смогли все вместе в рамках коалиции желающих достичь действенных форматов работы по безопасности", - отметил президент.

Он также рассказал, что они обсудили продолжение программ поддержки украинской армии и оборонного производства.

"При любых сценариях развития ситуации Украина будет сохранять силу. Говорили с Киром также о таких путях поставки оружия, как программа PURL, и я пригласил британцев присоединиться. Конечно, обсудили и наше столетнее соглашение", - добавил он.

Как отметил президент, уже в августе Украина готовится его ратифицировать, и как результат - провести формат расширенной встречи Украина-Британия.

"Отдельная и важная повестка дня - инвестиции в наше производство дронов. Имеем значительный потенциал увеличения объемов производства и нуждаемся для этого срочного финансирования. Именно дроны играют решающую роль на передовой. Украинские возможности их производить чрезвычайные. Итак, инвестиции в такое производство действительно способны повлиять на ситуацию на стратегическом уровне", - подытожил Зеленский.