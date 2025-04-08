Зеленський розкрив деталі про китайців, яких ЗСУ захопили у полон у Донецькій області

Китайців було захоплено біля населених пунктів Тарасівка та Білогорівка. Там українські військові вступили у бій з шістьма китайськими військовими, двоє з них - потрапили у полон.

"Відповідно є документи, є їхні паспорти, є навіть кредитні картки. Це громадяни Китаю. Я думаю, що це важливий дуже елемент. Я думаю, що США треба більше приділити увагу тому, що відбувається сьогодні", - розповів президент.

На його думку, ця подія є підтвердження того, що ще одна країна військово підтримує вторгнення Росії в Україну.

"Це ще одна після Ірану і військових Північної Кореї. Але є різниці. Північнокорейці на Курському напрямку воювали проти нас. Китайці воюють на території України. І я думаю, що це важливий момент, який нам треба обговорювати з партнерами. Думаю, терміново", - сказав Зеленський.

За його словами, попри те, що Україна є сильною країною, вона не може одночасно воювати з багатьма країнами, яким всім щось потрібно на нашій землі. Зеленський сподівається, що після цієї ситуації Сполучені штати посилять свою співпрацю з Україною та будуть говорити з російською стороною.

"Дуже надіємося, що і китайська сторона також відреагує. Я доручив міністру закордонних справ і міністра оборони зв'язатись з китайськими контрпартнерами, щоб вони дали нам пояснення відповідних дій", - сказав він.

ЗСУ захопили у полон громадян Китаю

Сьогодні Зеленський повідомив, що українські військові під час боїв у Донецькій області захопили у полон громадян Китаю.

Українська сторона змогла підтвердити особи цих людей, адже має у розпорядженні документи полонених, банківські картки та особисті дані.