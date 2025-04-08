Зеленский раскрыл детали о китайцах, которых ВСУ захватили в плен в Донецкой области

Китайцы были захвачены возле населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка. Там украинские военные вступили в бой с шестью китайскими военными, двое из них - попали в плен.

"Соответственно есть документы, есть их паспорта, есть даже кредитные карты. Это граждане Китая. Я думаю, что это важный очень элемент. Я думаю, что США надо больше уделить внимание тому, что происходит сегодня", - рассказал президент.

По его мнению, это событие является подтверждением того, что еще одна страна военно поддерживает вторжение России в Украину.

"Это еще одна после Ирана и военных Северной Кореи. Но есть разницы. Северокорейцы на Курском направлении воевали против нас. Китайцы воюют на территории Украины. И я думаю, что это важный момент, который нам надо обсуждать с партнерами. Думаю, срочно", - сказал Зеленский.

По его словам, несмотря на то, что Украина является сильной страной, она не может одновременно воевать со многими странами, которым всем что-то нужно на нашей земле. Зеленский надеется, что после этой ситуации Соединенные штаты усилят свое сотрудничество с Украиной и будут говорить с российской стороной.

"Очень надеемся, что и китайская сторона также отреагирует. Я поручил министру иностранных дел и министру обороны связаться с китайскими контрпартнерами, чтобы они дали нам объяснения соответствующих действий", - сказал он.

ВСУ захватили в плен граждан Китая

Сегодня Зеленский сообщил, что украинские военные во время боев в Донецкой области захватили в плен граждан Китая.

Украинская сторона смогла подтвердить личности этих людей, ведь располагает документами пленных, банковскими карточками и личными данными.