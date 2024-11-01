Зеленський розкритикував Захід за зволікання з відповіддю на війська КНДР в Росії

Зеленський наголосив, що маючи інформацію про всі майданчики, де Росія готує північнокорейських військових, Україна могла б ударити превентивно.

"Якби в нас була ця можливість - бити достатньо далекобійно. І це залежить від партнерів. Але замість такої необхідної далекобійності Америка спостерігає, Британія спостерігає, Німеччина спостерігає. Всі просто чекають, поки ще й північнокорейські військові почнуть завдавати ударів по українцях", - заявив він

Президент підкреслив, що кожен у світі, хто дійсно хоче, щоб ця війна Росії проти України не розширювалась і щоб війна з Європи не перекинулась на інші регіони світу, - кожен мусить не просто спостерігати.

"Треба діяти. Треба, щоб слова про неприпустимість ескалації та розширення війни співпадали з діями", - підсумував Зеленський.