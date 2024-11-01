Зеленський розкритикував Захід за зволікання з відповіддю на війська КНДР в Росії

Україна, як і світ наразі бачить кожен майданчик, на якому Росія накопичує солдатів з Північної Кореї. Однак замість дозволу на необхідну далекобійність, партнери спостерігають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
Зеленський наголосив, що маючи інформацію про всі майданчики, де Росія готує північнокорейських військових, Україна могла б ударити превентивно.
"Якби в нас була ця можливість - бити достатньо далекобійно. І це залежить від партнерів. Але замість такої необхідної далекобійності Америка спостерігає, Британія спостерігає, Німеччина спостерігає. Всі просто чекають, поки ще й північнокорейські військові почнуть завдавати ударів по українцях", - заявив він
Президент підкреслив, що кожен у світі, хто дійсно хоче, щоб ця війна Росії проти України не розширювалась і щоб війна з Європи не перекинулась на інші регіони світу, - кожен мусить не просто спостерігати.
"Треба діяти. Треба, щоб слова про неприпустимість ескалації та розширення війни співпадали з діями", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо, що від початку жовтня Північна Корея почала перекидати своїх військових до Росії. За даними української розвідки, минулого тижня на російській території було помічено понад 10 тисяч солдатів з КНДР.
Учора, 31 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що 8 тисяч із цих військових наразі перебувають у Курській області. Вони поки що не беруть участі в бойових діях, але ситуація може змінитися найближчими днями.
Раніше Зеленський зазначив, що російський диктатор Володимир Путін перевіряє реакцію Заходу на присутність північнокорейських військ у РФ. Якщо реакція виявиться слабкою, кількість військових із КНДР у Росії може збільшитися.
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