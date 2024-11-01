Зеленский раскритиковал Запад за промедление с ответом на войска КНДР в России

Зеленский подчеркнул, что, имея информацию обо всех площадках, где Россия готовит северокорейских военных, Украина могла бы ударить превентивно.

"Если бы у нас была эта возможность - бить достаточно дальнобойно. И это зависит от партнеров. Но вместо столь необходимой дальнобойности Америка наблюдает, Британия наблюдает, Германия наблюдает. Все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам", - заявил он

Президент подчеркнул, что каждый в мире, кто действительно хочет, чтобы эта война России против Украины не расширялась и чтобы война из Европы не перекинулась на другие регионы мира, - каждый должен не просто наблюдать.

"Надо действовать. Надо, чтобы слова о недопустимости эскалации и расширении войны совпадали с действиями", - подытожил Зеленский.