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Зеленский раскритиковал Запад за промедление с ответом на войска КНДР в России

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина, как и мир, сейчас видит каждую площадку, на которой Россия накапливает солдат из Северной Кореи. Однако вместо разрешения на необходимую дальнобойность, партнеры наблюдают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский подчеркнул, что, имея информацию обо всех площадках, где Россия готовит северокорейских военных, Украина могла бы ударить превентивно.

"Если бы у нас была эта возможность - бить достаточно дальнобойно. И это зависит от партнеров. Но вместо столь необходимой дальнобойности Америка наблюдает, Британия наблюдает, Германия наблюдает. Все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам", - заявил он

Президент подчеркнул, что каждый в мире, кто действительно хочет, чтобы эта война России против Украины не расширялась и чтобы война из Европы не перекинулась на другие регионы мира, - каждый должен не просто наблюдать.

"Надо действовать. Надо, чтобы слова о недопустимости эскалации и расширении войны совпадали с действиями", - подытожил Зеленский.

Солдаты КНДР в России

Напомним, что с начала октября Северная Корея начала опрокидывать своих военных в Россию. По данным украинской разведки, на прошлой неделе на российской территории было замечено более 10 тысяч солдат из КНДР.

Вчера, 31 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что 8 тысяч из этих военных находятся в Курской области. Они пока не участвуют в боевых действиях, но ситуация может измениться в ближайшие дни.

Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин проверяет реакцию Запада на присутствие северокорейских войск в РФ. Если реакция окажется слабой, количество военных из КНДР в России может увеличиться.

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Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияСеверная Корея