Зеленський "неприємно здивований" через заяву США про атаку на Кривий Ріг

Володимир Зеленський випустив заяву після одного з найтрагічніших обстрілів Кривого Рогу.

"Трирічний Тимофій, на жаль, помер сьогодні в лікарні. Семирічний Радислав. Аріна, якій назавжди теж 7 років. Дев’ятирічний Герман. П’ятнадцятирічний Данило. П’ятнадцятирічний Микита. П’ятнадцятирічна Аліна. Костянтин, якому назавжди 16 років. Нікіта – 17 років. Це діти, які були вбиті ударом російської балістичної ракети по Кривому Рогу", - зазначив президент.

Удар стався по вулиці з житловими будинками, магазинами, рестораном і дитячим майданчиком. Ще 62 особи отримали поранення, серед них 12 дітей.

Крім того, під час рятувальної операції Росія застосувала ударні дрони типу "Шахед", через що ще семеро людей постраждали, одна людина загинула.

Зеленський наголосив, що кожен такий удар має отримати жорстку міжнародну реакцію. Він подякував за підтримку країнам ЄС, Японії, Швейцарії, Великій Британії та іншим партнерам. Водночас критично відреагував на позицію США, заявивши, що американське посольство навіть не наважилося назвати ракету "російською".

"На жаль, неприємно дивує реакція Посольства Америки: така сильна країна, такий сильний народ- і така слабка реакція. Навіть слово "російська" бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей", - наголосив президент.

Президент також нагадав, що Україна чекає на додаткові системи ППО, про які домовлялася з Трампом,, зокрема щодо можливого надання комплексів Patriot.

"Так, війна має завершитись. Але щоб її завершити, треба не боятися називати речі своїми іменами. Треба не боятися тиснути на того єдиного, хто цю війну продовжує та ігнорує всі пропозиції світу для її завершення", - повідомив Зеленський.