Британия расширила санкционный список российского начальства: кто в него вошел

Великобритания добавила 42 новых пункта в рамках своего режима санкций против России в ответ на вторжение Москвы в Украину. Санкции, которые включают запрет на поездки и замораживание активов, наложены на нескольких губернаторов российских регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Также в перечень попали российский министр юстиции Константин Чуйченко, "журналист" Грэм Филлипс и представители оккупационных администраций ОРДЛО.

В список внесли губернаторов Московской, Тюменской, Брянской, Курской, Нижегородской, Свердловской, Челябинской и Самарской областей, Башкирии и Чувашии.

Как сообщало РБК-Украина, ЕС недавно ввел седьмой пакет санкций против России, в который вошли Сбербанк, фонд "Русский мир" и мэр Москвы Сергей Собянин.

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