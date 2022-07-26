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Зеленський про ціни на газ у Європі: це привід розширити санкції проти РФ

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Київ, Вівторок 26 липня 2022 22:42
Зеленський про ціни на газ у Європі: це привід розширити санкції проти РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Різке зростання цін на газ в Європі є достатнім приводом розширити санкції проти Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

Зокрема, він привітав рішення Великобританії розширити санкції проти Росії.

"Це правильна тенденція, і я вдячний Британії за незмінну жорсткість у санкційних питаннях. Це приклад, який слід наслідувати всім іншим у західному світі", - зазначив Зеленський.

Крім того, він відреагував на різке зростання цін на газ в Європі.

"Сьогоднішні повідомлення про чергове спровоковане зростання газових цін на європейській біржі вище 2 тисяч доларів за тисячу кубів - це вже достатній привід, щоб розширити санкції проти Росії. Оскільки всім зрозуміло, що це свідомий ціновий терор Росії проти європейців. Використовуючи "Газпром", Москва робить все, щоб ця зима стала для європейських країн найбільш жорсткою. На терор треба відповідати. Відповідати санкціям", - додав президент.

Нагадаємо, сьогодні ціни на газ в Європі перевищила 2 200 доларів за тисячу кубометрів і наблизилися до історичного максимуму.

Британія розширила санкції проти Росії, внісши до чорного списку губернаторів 29 російських регіонів.

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Володимир Зеленський Санкції проти Росії Ціна на газ
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