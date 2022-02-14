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Зеленський про російську загрозу: з нами системно ведуть війну на всіх фронтах

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Київ, Понеділок 14 лютого 2022 19:42
Зеленський про російську загрозу: з нами системно ведуть війну на всіх фронтах Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Президент Володимир Зеленський в контексті загрози вторгнення Росії вважає, що проти України системно ведуть війну на всіх фронтах. Але, на його думку, сьогодні країна сильна як ніколи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

За його словами, перед Україною постали серйозні зовнішні і внутрішні виклики, що вимагають від президента і громадян відповідальності, впевненості і конкретних дій.

"Нас лякають великою війною і вкотре призначають дату військового вторгнення. Це вже не в перший раз. З нами системно ведуть війну на всіх фронтах. На військовому - збільшують контингент навколо кордонів. На дипломатичному фронті - намагаються позбавити нас права самостійно визначати зовнішньополітичний курс. На енергетичному - обмежують постачання газу, електроенергії та вугілля. На інформаційному фронті - прагнуть посіяти паніку серед громадян та інвесторів через засоби масової інформації", - зазначив Зеленський.

Водночас, на його думку, Україна сьогодні сильна як ніколи.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що РНБО не бачить загрози нападу Росії на Україну 16 або 17 лютого. Крім того, за його словами, ситуація знаходиться під контролем.

Він також заявив, що без внутрішньої дестабілізації в Україні у Росії нічого не вийде.

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