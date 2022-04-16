UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский: российские войска в Мариуполе в 6 раз превышают число украинских бойцов

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Милан Лелич

Российская Федерация стянула к осажденному Мариуполю в шесть раз больше своих военных, чем остается в городе украинских бойцов. По количеству техники перевес у оккупантов в десятки раз.

Об этом на встрече с журналистами рассказал президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, раньше стороны вели переговоры об эвакуации раненых и погибших украинских бойцов, а также мирных жителей из Мариуполя через Бердянск, которой должна была заниматься Турция, но Россия потеряла к этому интерес.

Также оккупанты продолжают требовать сдачи украинских военных в Мариуполе, но доверия к их обещаниям нет.

"Мы понимаем, что есть разное отношение россиян к разным наших частям, которые находятся в Мариуполе. Некоторые они прямо ненавидят. Это может быть Иловайск", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что для спасения Мариуполя нужны две вещи: поставки тяжелых вооружений как можно скорее и переговоры, в том числе и на наивысшем уровне.

Напомним, ранее в Минобороны назвали Мариуполь щитом, который сдерживает на себе большое количество российских войск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийМариупольВойна России против Украины