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Зеленський: російські війська в Маріуполі в 6 разів перевищують число українських бійців

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Мілан Лєліч

Російська Федерація стягнула до обложеного Маріуполя в шість разів більше своїх військових, ніж залишається в місті українських бійців. За кількістю техніки перевага у окупантів в десятки разів.

Про це на зустрічі з журналістами розповів президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, раніше сторони вели переговори про евакуацію поранених і загиблих українських бійців, а також мирних жителів з Маріуполя через Бердянськ, якою мала займатися Туреччина, але Росія втратила до цього інтерес.

Також окупанти продовжують вимагати здачі українських військових у Маріуполі, але довіри до їхніх обіцянок немає.

"Ми розуміємо, що є різне ставлення росіян до різних наших частин, які знаходяться в Маріуполі. Деякі вони прямо ненавидять. Це може бути Іловайськ", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що для порятунку Маріуполя потрібні дві речі: постачання важких озброєнь якомога швидше і переговори, в тому числі і на найвищому рівні.

Нагадаємо, раніше в Міноборони назвали Маріуполь щитом, який стримує на собі велику кількість російських військ.

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Володимир ЗеленськийМаріупольВійна Росії проти України