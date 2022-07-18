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Зеленский: россиянам все труднее, мы продвигаемся шаг за шагом

Новина українською →
Киев, Понедельник 18 июля 2022 22:52
Зеленский: россиянам все труднее, мы продвигаемся шаг за шагом Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Российским войскам все труднее удерживать свои позиции, поскольку Вооруженные силы Украины наносят прицельные удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

По его словам, украинские военные нанесли оккупантам ощутимые логистические потери.

"Российской армии все труднее удерживать позиции на захваченной местности. Шаг за шагом мы продвигаемся, нарушаем поставки для оккупантов, обнаруживаем и обезвреживаем коллаборантов. Перспектива очевидна - украинский флаг будет во всех наших городах и селах. Вопрос - только время", - отметил Зеленский.

Отметим, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ситуацию на фронте удалось стабилизировать.

Напомним, сегодня президент анонсировал дальнейшие кадровые чистки в рядах Службы безопасности Украины. По его словам, в ближайшее время уволят еще 28 должностных лиц.

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Владимир Зеленский Война России против Украины
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