Зеленський: росіянам все важче, ми просуваємося крок за кроком

Російським військам все важче утримувати свої позиції, оскільки Збройні сили України завдають прицільних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

За його словами, українські військові завдали окупантам відчутних логістичних втрат. "Російській армії все важче утримувати позиції на захопленій місцевості. Крок за кроком ми просуваємося, ламаємо поставки для окупантів, виявляємо і знешкоджуємо колаборантів. Перспектива очевидна - український прапор буде у всіх наших містах і селах. Питання - тільки час", - зазначив Зеленський.