Зеленський: Росія поверне відсутнє на кораблях обладнання

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський пообіцяв, що катери через три місяці знову будуть у строю

Російська Федерація поверне відсутнє обладнання, якого немає на переданих після річного полону військових кораблях. Про це у черговому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, переданих на кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу" не вистачає деякого обладнання.

"Але як я і обіцяв, з'являться списки чого немає. Ми звернемося до Росії - вона нам це поверне. А по-друге, у будь-якому разі через три місяці наші військові катери будуть готові", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 20 листопада кораблі "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу" повернулися в Україну після річного полону. Як заявляв командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко, кораблі повернули у жалюгідному стані. Він заявив, що "росіяни їх угробили і познімали навіть плафони, розетки і унітази". Також зникли або були знищені особисті речі моряків.

У Росії заявили, що деякі особисті речі українських моряків на захоплених кораблях "згнили через вологість", тому що кораблі фактично 10 місяців перебували без нагляду.

Начальник Генштабу Руслан Хомчак заявив, що захоплені кораблі в РФ були пограбовані мародерами. Він також зазначив, що українська сторона має намір швидко відремонтувати ці кораблі, і вони продовжать службу.

Також повідомлялося, що Росія не повернула Україні близько 30 одиниць зброї та сотні боєприпасів, які були вилучені після захоплення кораблів.