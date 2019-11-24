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В России объяснили исчезновение личных вещей моряков из захваченных кораблей

Новости » Политика     24.11.2019 - 14:33
В России объяснили исчезновение личных вещей моряков из захваченных кораблей
Фото: Николай Полозов (УНИАН)

Корабли около 10 месяцев находились фактически без присмотра

В России заявили, что некоторые личные вещи украинских моряков на захваченных в Керченском проливе кораблях "сгнили из-за влажности". Об этом сообщил адвокат украинских моряков Николай Полозов в эфире одного из украинских телеканалов.

Полозову рассказали, что корабли около 10 месяцев находились фактически без присмотра.

"Как мне объяснили следователи, из-за влажности и условий содержания - корабли были без присмотра - часть вещей, которая там осталась, была очень сильно повреждена... Проще говоря, некоторые предметы одежды сгнили. Поэтому они не стали их отдавать, а уничтожили", - рассказал Полозов.

Адвокат ранее в комментарии РБК-Украина рассказал, что Российская Федерация не вернула Украине около 30 единиц оружия и сотни боеприпасов, которые были изъяты после захвата кораблей в Керченском проливе в прошлом году.

Напомним, Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу украинских моряков, освобожденных в рамках обмена пленными в сентябре 2019 года. В комментарии РБК-Украина Полозов подчеркнул, что это техническое возобновление, и "пока ничего не поменялось".

РБК-Украина писало, что 20 ноября корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" вернулись в Украину после годичного плена. Как заявлял командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, корабли вернули в плачевном состоянии.

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