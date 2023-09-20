Зеленський про Росію в Радбезі ООН: сидять брехунці, чия робота - виправдовувати агресію

Зеленський зауважив, що всі у світі бачать, що саме робить ООН недієздатною.

"У цьому кріслі в Раді безпеки, яке Росія займає незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу, - сидять брехунці, чия робота - виправдовувати агресію та геноцид, що їх здійснює Росія", - сказав президент.

Зеленський на радбезі ООН

Нагадаємо, сьогодні, 20 вересня, український президент вперше з початку повномасштабного вторгнення особисто присутній на засіданні Ради безпеки ООН.

Вчора ми повідомляли, що Зеленський закликав виключити Росію з Ради безпеки.

Ми також писали, що президент планує представить детальну формулу миру в Україні на Раді безпеки ООН в США.

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