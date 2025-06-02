Зеленський про російський "меморандум": схоже на ультимативні вимоги

За словами голови української держави, він поки що не бачив російського меморандуму особисто.

"Але я від партнерів і партнерських розвідок отримав інформацію, що там може бути. Це дуже схоже на ультимативні речі РФ", - додав президент.

Зеленський зазначив, що відкрито поділиться своєю думкою про "меморандум", коли його побачить.