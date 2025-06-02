Мединський розкрив зміст "меморандуму", який передали Україні

Росія під час переговорів у Стамбулі передала Україні свій "меморандум" про завершення війни. Він складається з двох частин.

Про це заявив глава російської делегації, помічник російського диктатора Володимир Мединський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За словами Мединського, у першій частині меморандуму викладено позицію Москви про те, як досягти "справжнього довгострокового миру". "І друга частина, які зробити кроки, щоб було можливе повноцінне припинення вогню. Причому в другій частині навіть є варіативність - вчинити цим шляхом або цим", - додав він. Російський чиновник уточнив, що меморандум "досить докладний і опрацьований", тому українські чиновники вирішили вивчити його. "Вивчать, дадуть відповідь, ми подивимося", - заявив Мединський.