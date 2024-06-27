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Зеленський: з російських олігархів почали знімати санкції, це необхідно зупинити

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Західні партнери повинні припинити знімати санкції з російських олігархів, оскільки на їх коштах тримається режим диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час засідання Європейської ради.

Під час звернення Зеленський привітав рішення щодо передачі Україні прибутку від російських активів. Як він відзначив, усі активи ворога повинні працювати на захист життів. Водночас партнерам необхідно знайти належний спосіб конфіскації усіх заморожених коштів

"Зараз ми бачимо, як з російських олігархів почали знімати санкції. Ми повинні зупинити це і посилити санкції, бо на цих коштах тримається путінський режим", - додав він. 

Передача Україні прибутку від активів Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Захід суттєво посилив санкції проти країни-терориста. У тому ж числі були заморожені активи ворога. Мова йде про близько 300 мільярдів доларів, алеточної суми немає.

Україна наполягала на тому, що усі активи були передані їй в якості компенсації за вторгнення, втім країни Заходу переймались через юридичні та репутаційні ризики. Зрештою в Європейському союзі (ЄС) дійшли згоди щодо використання прибутку від заморожених активів. 

Вже 21 травня Європейська комісія підтримала рішення щодо передачі Україні прибутку. Як розповідав голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, 90% надходжень від заморожених активів РФ буде направлено до Європейського фонду миру для постачання Україні озброєнь. Інші 10% підуть на відновлення країни.

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