Зеленский: с российских олигархов начали снимать санкции, это необходимо остановить

Во время обращения Зеленский приветствовал решение о передаче Украине прибыли от российских активов. Как он отметил, все активы врага должны работать на защиту жизней. В то же время партнерам необходимо найти надлежащий способ конфискации всех замороженных средств.

"Сейчас мы видим, как с российских олигархов начали снимать санкции. Мы должны остановить это и усилить санкции, потому что на этих средствах держится путинский режим", - добавил он.

Передача Украине прибыли от активов России

С начала полномасштабного вторжения России Запад существенно ужесточил санкции против страны-террориста. В том же числе были заморожены активы врага. Речь идет об около 300 миллиардов долларов, однако, точной суммы нет.

Украина настаивала на том, что все активы были переданы ей в качестве компенсации за вторжение, впрочем, страны Запада переживали из-за юридических и репутационных рисков. В конце концов в Европейском союзе (ЕС) пришли к согласию относительно использования прибыли от замороженных активов.

Уже 21 мая Европейская комиссия поддержала решение о передаче Украине прибыли. Как рассказывал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, 90% поступлений от замороженных активов РФ будут направлены в Европейский фонд мира для поставок Украине вооружений. Остальные 10% пойдут на восстановление страны.