RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский: с российских олигархов начали снимать санкции, это необходимо остановить

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Западные партнеры должны прекратить снимать санкции с российских олигархов, поскольку на их средствах держится режим диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время заседания Европейского совета.

Во время обращения Зеленский приветствовал решение о передаче Украине прибыли от российских активов. Как он отметил, все активы врага должны работать на защиту жизней. В то же время партнерам необходимо найти надлежащий способ конфискации всех замороженных средств

"Сейчас мы видим, как с российских олигархов начали снимать санкции. Мы должны остановить это и усилить санкции, потому что на этих средствах держится путинский режим", - добавил он. 

Передача Украине прибыли от активов России

С начала полномасштабного вторжения России Запад существенно ужесточил санкции против страны-террориста. В том же числе были заморожены активы врага. Речь идет об около 300 миллиардов долларов, однако, точной суммы нет.

Украина настаивала на том, что все активы были переданы ей в качестве компенсации за вторжение, впрочем, страны Запада переживали из-за юридических и репутационных рисков. В конце концов в Европейском союзе (ЕС) пришли к согласию относительно использования прибыли от замороженных активов. 

Уже 21 мая Европейская комиссия поддержала решение о передаче Украине прибыли. Как рассказывал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, 90% поступлений от замороженных активов РФ будут направлены в Европейский фонд мира для поставок Украине вооружений. Остальные 10% пойдут на восстановление страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская ФедерацияВладимир Зеленский