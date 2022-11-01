Зеленський: Росія робить ставку на зиму, і це виклик для всієї Європи
Російська Федерація у своїх агресивних діях робить ставку на зиму, щоб показати неспроможність об'єднаної Європи.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
"Повітряний щит для України має бути, сьогодні це чітко прозвучало. Ми обговорили з (президентом Франції, - ред.) Макроном цілком конкретні проекти для посилення нашого захисту і для відбудови зруйнованих об'єктів", - зазначив Зеленський.
За його словами, ставка терористів на зиму є абсолютно прозорою для всіх, і цей виклик має розглядатися саме як виклик для всієї Європи. Президент України також підкреслив, що будь-які зимові труднощі Москва представлятиме у своїй пропаганді як доказ неспроможності об'єднаної Європи.
"Тож разом маємо довести терористам, що неспроможність - це слово про них, а не про Європу", - додав глава держави.
Нагадаємо, що сьогодні президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що допоможе Києву у зміцненні протиповітряної оборони.
Також сьогодні президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон обговорили посилення обороноздатності ЗСУ.
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