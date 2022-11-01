ua ru
Вт, 01 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський: Росія робить ставку на зиму, і це виклик для всієї Європи

Новость на русском →
Київ, Вівторок 01 листопада 2022 23:07
Зеленський: Росія робить ставку на зиму, і це виклик для всієї Європи Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Російська Федерація у своїх агресивних діях робить ставку на зиму, щоб показати неспроможність об'єднаної Європи.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Повітряний щит для України має бути, сьогодні це чітко прозвучало. Ми обговорили з (президентом Франції, - ред.) Макроном цілком конкретні проекти для посилення нашого захисту і для відбудови зруйнованих об'єктів", - зазначив Зеленський.

За його словами, ставка терористів на зиму є абсолютно прозорою для всіх, і цей виклик має розглядатися саме як виклик для всієї Європи. Президент України також підкреслив, що будь-які зимові труднощі Москва представлятиме у своїй пропаганді як доказ неспроможності об'єднаної Європи.

"Тож разом маємо довести терористам, що неспроможність - це слово про них, а не про Європу", - додав глава держави.

Нагадаємо, що сьогодні президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що допоможе Києву у зміцненні протиповітряної оборони.

Також сьогодні президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон обговорили посилення обороноздатності ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Еммануель Макрон Вторгнення Росії до України
NEWS
У нас нема захисту: експерт розповів, що допоможе проти іранських ракет
У нас нема захисту: експерт розповів, що допоможе проти іранських ракет
DAILY
Західний фронт. Чи вистачить терпіння США та Британії до перемоги України у війні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Західний фронт. Чи вистачить терпіння США та Британії до перемоги України у війні