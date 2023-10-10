UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський: Росія - одна з тих, хто стоїть за нападом ХАМАСу на Ізраїль

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія є однією з сторін, яка підтримує ХАМАС і стоїть за нападом на Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на спільній пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

Він розповів, що стоять за нападом на Ізраїль ті, хто публічно підтримує бойовиків ХАМАСу і підтримує їх зброєю. І це відбувається не один день, а вже тривалий час.

"Також у соцмережах ви можете побачити по сітках, хто дає відповідні сигнали. Ми вважаємо, що Росія одна з тих, хто допомагав і стоїть за такими відповідними кроками", - додав Зеленський.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАС вторглися до населених пунктів Ізраїлю та почали вбивати та викрадати як військових, так і мирних жителів.

У цей час територію країни масово обстріляли ракетами з сектору Газа.

Російські політики та пропагандисти виступили з відкритою підтримкою дій бойовиків. Зокрема, це зробив голова Чечні Рамзан Кадиров. При цьому в Головному управлінні розвідки зазначали, що РФ передала терористам ХАМАС зброю, яку було захоплено в Україні.

Західні ЗМІ також повідомляли, що Ізраїль вже запросив боєприпаси у США. На тлі цієї інформації у Кремлі нафантазували, що постачання зброї в Україну скоротяться.

Зазначимо, ще вчора президент України Володимир Зеленський наголошував, що Росія зацікавлена у війні між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийХАМАСРосійська ФедераціяІзраїльПалестинаСектор Газа