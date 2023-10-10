Зеленский: Россия - одна из тех, кто стоит за нападением ХАМАСа на Израиль

Он рассказал, что стоят за нападением на Израиль те, публично поддерживает боевиков ХАМАСа и поддерживает их оружием. И это происходит не один день, а уже длительное время.

"Также в соцсетях вы можете увидеть по сеткам, кто дает соответствующие сигналы. Мы считаем, что Россия одна из тех, кто помогал и стоит за такими ответными шагами", - добавил Зеленский.

Война в Израиле

Напомним, в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС вторглись в населенные пункты Израиля и начали убивать и похищать как военных, так и мирных жителей.

В это время территорию страны массированно обстреляли ракетами из сектора Газа.

Российские политики и пропагандисты выступили с открытой поддержкой действий боевиков. В частности, это сделал глава Чечни Рамзан Кадыров. При этом в Главном управлении разведки отмечали, что РФ передала террористам ХАМАС оружие, которое было захвачено в Украине.

Также Западные СМИ сообщали, что Израиль уже запросил боеприпасы у США. На фоне этой информации в Кремле нафантазировали, что поставки оружия в Украину сократятся.

Отметим, еще вчера президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Россия заинтересована в войне между Израилем и боевиками ХАМАС.