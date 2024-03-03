Зеленський: Росія з лютого втратила 15 літаків, це правильна динаміка

"Нам вдалося тільки за цей тиждень збити сім російських військових літаків. Саме тих, які скидають ці бомби та вбивають. Від початку лютого Росія втратила 15 військових літаків. Це правильна динаміка їхніх втрат", - сказав глава держави.

Як наголосив Зеленський, чим більше в українських військових буде можливостей збивати ворожу авіацію та знищувати російську логістику на окупованих територіях, то більше українських життів буде врятовано.

"Ми можемо збивати більше російської військової авіації та знищувати ще більше російської логістики на нашій окупованій території. Питання лише у відповідній зброї, яка є в партнерів і може бути передана Україні", - додав він.

ЗСУ знищують ворожу авіацію

Нагадаємо, з лютого українські військові ледь не щодня знищують ворожу бойову авіацію. Переважно це літаки Су-34 та Су-35, однак в лютому росіяни втратили і літак-розвідник А-50, який літав над Азовським морем.

Один з російських Су-34 українські військові "приземлили" вчора на східному напрямку. Після цього російські літаки на кілька годин перестали залітати в українське небо.

Однак, як наголошував начальник прес-служби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш, навіть після знищення такої кількості літаків росіяни не припиняють застосовувати авіацію для ударів по фронту. Хоча й змінюють тактику.

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