Зеленський: Росія ігнорує припинення вогню вже майже 50 днів, потрібен більший тиск

Вже майже 50 днів Росія ігнорує пропозицію щодо припинення вогню. Це ставить під сумнів ефективність існуючого міжнародного тиску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Сьогодні Зеленський заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського. Головнокомандувач розповів президенту про актуальну ситуацію на фронті. За словами президента, на багатьох напрямках ситуація залишається складною.

"Вже тільки на середину цього дня відбулось майже 70 російських штурмів наших позицій. Бої тривають. Окупант продовжує спроби наступів. Я вдячний кожній бригаді, усім нашим воїнам, які захищають українські позиції та демонструють таку необхідну Україні стійкість", - наголосив президент.

Він також відзначив, що найбільше боїв відбулось на Покровському, Краматорському, Лиманському та Курському напрямках.

"Наші військові продовжують активні захисні дії на території визначених районів Курської та Бєлгородської областей", - зазначив він.

Водночас, за результатами бойових дій, президент висловив особливу вдячність:

3 бригаді оперативного призначення Національної гвардії України, яка максимально якісно виконує бойові завдання на Покровському напрямку,

59 окремій штурмовій бригаді Сил безпілотних систем.

225-му та 425-му окремим штурмовим полкам,

47 окремій механізованій бригаді,

95 окремій десантно-штурмовій бригаді.

Потрібен більший тиск на Росію

Зеленський наголосив, що Україна й надалі продовжує захищати свою незалежність і землю в боях.

"Ситуація на фронті та реальна активність російської армії доводять, що наявного тиску світу на Росію заради завершення цієї війни недостатньо. Скоро буде вже пів сотні днів, як РФ ігнорує пропозицію Сполучених Штатів щодо повного й безумовного припинення вогню", - наголосив він.

Президент також нагадав, що Україна прийняла цю пропозицію ще 11 березня.

"Потрібен більш відчутний тиск на Росію, щоб дати більше можливостей реальній дипломатії. Дякую всім у світі, хто з Україною", - підсумував він.