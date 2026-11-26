Зеленський: Росія готує масований ракетний удар по Україні, відповімо на кожний
Росія знову збирає десятки ракети, щоб масштабно атакувати Україну. Проте на кожний обстріл буде ефективна відповідь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.
РФ готує ракетний удар
За словами президента, розвідка дає чітку інформацію про підготовку росіянами нового масованого удару.
"Цими днями, будь ласка, звертайте уваги на сигнали ракетної небезепеки", - попередив він.
І додав, що країна-агресорка повинна знати: "ми своє відновимо, а Росії на кожен удар ми відповімо".
Раніше РБК-Україна писало, що незабаром Росія може здійснити нову масовану атаку на Україну. За даними розвідки, мішенями знов будуть енергетика та логістика, об’єкти життєзабезпечення у містах і громадах.
Крім того, Росія готує нові ракетні удари по території України найближчим часом. Спецслужби мають дані щодо цього, каже Зеленський.
На думку президента, важливо, щоб на ці сигнали реагували в США та інших країнах, від яких залежить постачання антибалістики для України.
Також влада України має у своєму розпорядженні дані про нові плани Росії щодо посилення терору.