Росія знову збирає десятки ракети, щоб масштабно атакувати Україну. Проте на кожний обстріл буде ефективна відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.

РФ готує ракетний удар

За словами президента, розвідка дає чітку інформацію про підготовку росіянами нового масованого удару.

"Цими днями, будь ласка, звертайте уваги на сигнали ракетної небезепеки", - попередив він.

І додав, що країна-агресорка повинна знати: "ми своє відновимо, а Росії на кожен удар ми відповімо".

Раніше РБК-Україна писало, що незабаром Росія може здійснити нову масовану атаку на Україну. За даними розвідки, мішенями знов будуть енергетика та логістика, об’єкти життєзабезпечення у містах і громадах.

Крім того, Росія готує нові ракетні удари по території України найближчим часом. Спецслужби мають дані щодо цього, каже Зеленський.

На думку президента, важливо, щоб на ці сигнали реагували в США та інших країнах, від яких залежить постачання антибалістики для України.