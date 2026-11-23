Зеленський попередив про нові масовані удари РФ по Україні
Росія готує нові ракетні удари по території України найближчим часом. Спецслужби мають дані щодо цього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.
Нові удари по Україні
Зеленський зазначив, що є інформація від розвідки про підготовку росіян до нових ударів.
"Будь ласка, реагуйте на сигнали ракетної небезпеки і бережіть себе", - зкаликав президент.
На думку Зеленського, важливо, щоб на ці сигнали реагували в США та інших країнах, від яких залежить постачання антибалістики для України.
"Кожна ракета для "петріота" в нас - це мінус для Росії, мінус її зневаги до дипломатії і до життя", - впевнений він.
Зеленський каже, що війна продовжується через віру Росії у свою можливість вбивати та руйнувати.
"Треба її зупинити. Треба зупинити цю російську війну. Треба допомагати Україні й захищати життя. Ракети для "петріотів" потрібні тут, в Україні, і ми дуже очікуємо на відповідні рішення Америки", - каже Зеленський.
Раніше РБК-Україна писало, що Росія знову готує масований удар по Україні. Цілями залишається енергетика та логістика. Про це 2 листопада говорив президент.
За словами Зеленського, РФ розраховує на те, що 3 листопада світ слідкуватиме за американськими виборами.
Крім того, російський диктатор Володимир Путін вимагає, щоб окупанти продовжили завдання масованих ударів по об'єктах в Україні.
Також влада України має у своєму розпорядженні дані про нові плани Росії щодо посилення терору.