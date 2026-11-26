Россия снова собирает десятки ракет, чтобы масштабно атаковать Украину. Однако на каждый обстрел будет эффективный ответ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

РФ готовит ракетный удар

По словам президента, разведка дает четкую информацию о подготовке россиянами нового массированного удара.

"На днях, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы ракетной опасности", - предупредил он.

И добавил, что страна-агрессор должна знать: "мы свое восстановим, а России на каждый удар ответим".

Ранее РБК-Украина писало, что вскоре Россия может совершить новую массированную атаку на Украину. По данным разведки, мишенями снова будут энергетика и логистика, объекты жизнеобеспечения в городах и громадах.

Кроме того, Россия готовит новые ракетные удары по территории Украины в ближайшее время. Спецслужбы располагают данными по этому поводу, говорит Зеленский.

По мнению президента, важно, чтобы эти сигналы реагировали в США и других странах, от которых зависит поставка антибаллистики для Украины.