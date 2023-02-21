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Зеленський різко відповів Берлусконі: добре, що до вас не заїхав російський танк

Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 21 лютого, президент України Володимир Зеленський різко відреагував на коментар екс-прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі щодо війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну пресконференцію президента України з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

"Пан Берлусконі… Його дім ніколи не бомбили ракетами щоденно, і слава богу, що до нього на танку у двір не заїхав його партнер з Російської Федерації, не знищив його рідних та близьких. Я думаю, пан Берлусконі через блекаут не просинався о 3-ій ночі й не починав прати одяг, готувати на два дні вперед своїм дітям, тому що наступні два-три дні може просто не бути світла через велику братську любов російського народу", - сказав Зеленський.

Крім того, президент підкреслив, що бажає, аби "в Італії ніколи цього не було і ніхто цього не прожив би, тому що це просто велика трагедія".

Нагадаємо, раніше Берлусконі заявив, що якби він залишався прем’єром, він не зустрівся з українським лідером. Крім того, він додав, що якби Зеленський припинив нібито "атакувати" Донбас, то й російського вторгнення не було б.

На заяву Берлусконі також відреагували у МЗС України. Там зазначили, що такі заяви колишнього прем'єра Італії свідчать про те, що він намагається цілувати криваві руки глави Кремля Володимира Путіна, як це робив з Каддафі.

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Володимир ЗеленськийІталія