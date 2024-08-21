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Зеленський: рішення Кабміну для зростання економіки не будуть тиснути на "білий" бізнес

Середа 21 серпня 2024 21:26
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Зеленський: рішення Кабміну для зростання економіки не будуть тиснути на "білий" бізнес Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Український уряд готує рішення, які дозволять економіці країни зростати. Але вони не повинні тиснути на "білий" бізнес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Він розповів, що українські чиновники планують дати економіці більше можливостей та більше потенціалу зростання. Це питання він обговорив на нараді з Кабміном та представниками Ради.

"Усі деталі представить уряд, коли відповідні проекти будуть підготовлені. Але вже можна сказати, що домовилися з урядом: міністри шукатимуть альтернативні рішення без тиску на "білий" бізнес", - зазначив президент.

Також, за його словами, під час наради учасники домовилися про додаткові кроки щодо детінізації бізнесу.

При цьому на нараді було порушено питання роботи з партнерами щодо реальних рішень про обіцяні 50 млрд доларів від прибутку із заморожених російських активів. З цього приводу було багато політичних заяв від партнерів, але Україні потрібний реальний механізм.

"Потрібно, щоб кошти від активів агресора працювали на реальну допомогу захисту від агресора - щоб усе це працювало заради України та українців у найближчі місяці. Надто довго продовжуються відповідні дискусії, і, нарешті, потрібні рішення", - зазначив президент.

Що передувало

Нагадаємо, як з'ясував уряд, Україні необхідно "знайти" 500 млрд гривень на фінансування оборонних потреб у 2024 році.

Тому Кабмін вирішив збільшити податкові надходження до державного бюджету у 2024 році на суму 138,7 млрд гривень за рахунок збільшення ставки окремих податків.

Водночас український бізнес виявився незадоволеним через таку ініціативу. Він закликав розробити альтернативні шляхи збільшення податкових надходжень.

Нещодавно президент України провів зустрічі із українськими бізнесменами. За їхніми підсумками він зазначав, що рішення щодо підвищення податків мають бути "тільки справедливими".

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