Зеленський про річницю перших переможних битв: такий результат буде на Донбасі та в Криму

Він нагадав, що 21 березня минулого року успішно завершилася битва за село Мощун Київської області, яка стало першим великим кроком нашої держави у перемозі над Росією.

Президент наголосив, що такими кроками також були битва за Гостомель, бої за Ірпінь, боротьба у Чернігівській та Сумській областях, а також успіхи у Харківській та Херсонській областях.

"Ми прийдемо до такого ж результату і в інших активних діях. У героїчній битві за Донбас, в якій неминуче домінуватиме український прапор. У подальшому протистоянні на півдні, яке відновить нормальне українське життя в Приазов'ї. У поверненні нашого Криму, звідки вже почалася міграція найдалекоглядніших щурів держави-терориста", - зазначив він.