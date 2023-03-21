Зеленский о годовщине первых победных битв: такой результат будет на Донбассе и в Крыму

Он напомнил, что 21 марта прошлого года успешно завершилась битва за село Мощун Киевской области, которая стала первым большим шагом нашего государства в победе над Россией.

Президент отметил, что такими шагами также были битва за Гостомель, бои за Ирпень, борьба в Черниговской и Сумской областях, а также успехи в Харьковской и Херсонской областях.

"Мы придем к такому же результату и в других активных действиях. В героическом сражении за Донбасс, в котором неизбежно будет доминировать украинский флаг. В дальнейшем противостоянии на юге, которое возобновит нормальную украинскую жизнь в Приазовье. В возвращении нашего Крыма, откуда уже началась миграция самых дальновидных крыс государства-террориста", - отметил он.