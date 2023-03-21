Битва стала переломним моментом. Зеленський вшанував пам'ять загиблих у боях за Мощун
Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих захисників, які обороняли та звільняли село Мощун Київської області. Ці бої стали одним з переломних моментів у повномасштабній війні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
За інформацією відомства, глава держави віддав честь загиблим захисникам України біля пам'ятного знаку "Янголам перемоги" у Мощуні.
Фото: Мощун на карті (натисніть, щоб збільшити)
"Я разом з усіма вами сьогодні тут, де рік тому проходили події такого масштабу і такого значення. Це битва за Мощун - невелике село, яке стало місцем великої відваги, великого подвигу наших великих людей. Ваших великих рідних та близьких. Невелике село біля Києва, що стало його великим щитом", - заявив Зеленський.
Він нагадав, що військові обороняли село понад два тижні та брали участь у постійних важких боях. Вони знищували елітні підрозділи російських десантних військ та морської піхоти.
Президент розповів, що росіяни тричі хотіли організувати в районі села переправу основних сил та прорватися на Київ, але всі їхні спроби виявилися провальними.
"Утримавши Мощун, ми захистили столицю. Не впали. Вистояв Київ, а з ним - і вся Україна", - додав він.
За словами глави держави, з битви за Мощун, яка завершилася успіхом 21 березня, почалося звільнення усієї Київської, Чернігівської, Сумської та Житомирської областей.
Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що на початку повномасштабної війни оборона Києва залежала від села Мощун. За його словами, лише після того, як противнику не вдалося зайняти його, стало зрозуміло, що Київ вдалося врятувати.
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