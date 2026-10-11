Зеленський: РФ ударила по ТЕЦ-5 в Харкові після заяви Трампа про "енергетичне перемир’я"

"Сьогодні є заява Президента Сполучених Штатів про те, що енергетичне припинення вогню досягнуте. Це хороша для всіх новина, важливо, щоб це стало частиною реальності. Україна підтримує всі реальні та надійні формати припинення вогню і припинення війни", - наголосив Зеленський.

За його словами, Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, однак для цього потрібна аналогічна готовність Росії.

Зеленський звернув увагу на те, що нещодавні дії ворога говорять про протилежне. Так, 11 жовтня в українському небі були російські "шахеди" та авіабомби. Окрім того, були зафіксовані удари РФ по енергетиці.

"Щойно був удар по ТЕЦ-5 в місті Харків, по енергетиці в Харкові. Загалом за один цей тиждень росіяни завдали більше 200 ударів по об'єктах нашої генерації та передачі електрики в Україні. Ще 17 ударів за тиждень було по газових і по нафтових об'єктах тут, в Україні. За один цей тиждень росіяни вбили більше ніж 150 наших людей і більше ніж 700 людей були поранені", - заявив Зеленський.