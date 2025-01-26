Зеленський: РФ за тиждень запустила понад 750 ударних дронів та скинула 1250 авіабомб

За його словами, за останній тиждень Україна зазнала сотні російських атак різними типами зброї: близько 1250 авіабомб, понад 750 ударних дронів, більш ніж 20 ракет різних типів.

Зеленський наголосив, що тільки рішучість може зупинити терористів. Тому Україна постійно працює з партнерами, щоб збільшити можливості оборони та зменшити здатність Росії тероризувати українців.

"Далекобійність важлива. Санкції важливі. Зменшення ціни на нафту важливе. Головне - все робити в єдності та рішучо захищати життя", - заявив президент.