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Зеленский: РФ за неделю запустила более 750 ударных дронов и сбросила 1250 авиабомб

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия за неделю нанесла по Украине сотни авиационных ударов. Враг выпустил более тысячи авиабомб и сотни ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

По его словам, за последнюю неделю Украина подверглась сотне российских атак различными типами оружия: около 1250 авиабомб, более 750 ударных дронов, более 20 ракет различных типов.

Зеленский подчеркнул, что только решимость может остановить террористов. Поэтому Украина постоянно работает с партнерами, чтобы увеличить возможности обороны и уменьшить способность России терроризировать украинцев.

"Дальнобойность важна. Санкции важны. Уменьшение цены на нефть важно. Главное - все делать в единстве и решительно защищать жизнь", - заявил президент.

Ночная атака дронов

Ночью 26 января россияне в очередной раз атаковали Украину дронами. Оккупанты выпустили 72 беспилотника с пяти направлений. Силы ПВО уничтожили 50 дронов, еще девять вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны.

ПВО работала в Киевской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

Россияне атаковали Харьков дронами, в результате чего были повреждены дома.

Также оккупанты нанесли удар по городу Сумы. Там повреждены здание одного из учреждений системы образования, многоквартирный дом и административные здания.

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