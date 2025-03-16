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Зеленський: РФ за тиждень випустила тисячі дронів і бомб, так не роблять, коли хочуть миру

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія за тиждень випустила по Україні тисячі дронів і КАБів. Це свідчить, що ворог не готовий до закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

"Сотні обстрілів наших міст та громад за цей тиждень: Чернігівська, Херсонська, Донецька, Харківська, Дніпровська, Одеська, Полтавська, Київська, Миколаївська, Запорізька та Сумська області", - зазначив президент.

За словами глави держави, росіяни запустили понад 1020 ударних дронів, майже 1360 керованих авіаційних бомб і понад 10 ракет різних типів за тиждень.

"Так точно не вчиняють ті, хто хоче якнайскорішого завершення війни. Тому ми маємо спільно тиснути на Росію, щоб змусити завершити агресію. Потрібні рішучі заходи, зокрема санкції, які слід не лише зберігати, а й постійно посилювати", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що забезпечити справедливий і довготривалий мир можна разом у співпраці України, Європи та США.
 

Нічна атака на Україну

В ніч на 16 березня російські окупанти випустили по Україні 90 дронів. Сили ППО знищили 47 дронів. Ще 33 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Цієї ночі загарбники вдарили дронами по Чернігову. Один з "Шахедів" влучив у п'ятиповерховий будинок, було зруйновано два поверхи, виникла пожежа. Обійшлося без постраждалих.

Під час повторного обстрілу Чернігова під удар ворога потрапили патрульні.

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