Зеленський: РФ за тиждень випустила тисячі дронів і бомб, так не роблять, коли хочуть миру

"Сотні обстрілів наших міст та громад за цей тиждень: Чернігівська, Херсонська, Донецька, Харківська, Дніпровська, Одеська, Полтавська, Київська, Миколаївська, Запорізька та Сумська області", - зазначив президент.

За словами глави держави, росіяни запустили понад 1020 ударних дронів, майже 1360 керованих авіаційних бомб і понад 10 ракет різних типів за тиждень.

"Так точно не вчиняють ті, хто хоче якнайскорішого завершення війни. Тому ми маємо спільно тиснути на Росію, щоб змусити завершити агресію. Потрібні рішучі заходи, зокрема санкції, які слід не лише зберігати, а й постійно посилювати", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що забезпечити справедливий і довготривалий мир можна разом у співпраці України, Європи та США.

