Зеленский: РФ за неделю выпустила тысячи дронов и бомб, так не делают, когда хотят мира

"Сотни обстрелов наших городов и общин за эту неделю: Черниговская, Херсонская, Донецкая, Харьковская, Днепровская, Одесская, Полтавская, Киевская, Николаевская, Запорожская и Сумская области", - отметил президент.

По словам главы государства, россияне запустили более 1020 ударных дронов, почти 1360 управляемых авиационных бомб и более 10 ракет различных типов за неделю.

"Так точно не поступают те, кто хочет скорейшего завершения войны. Поэтому мы должны совместно давить на Россию, чтобы заставить завершить агрессию. Нужны решительные меры, в частности санкции, которые следует не только сохранять, но и постоянно усиливать", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что обеспечить справедливый и долговременный мир можно вместе в сотрудничестве Украины, Европы и США.

