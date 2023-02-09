Зеленский про результати візиту в Лондон: є домовленості за лаштунками, вони позитивні

"Я вважаю, що візит у Лондон був результативним. Ми наблизилися до надання далекобійної зброї та навчання пілотів. Також є деякі домовленості, які ми залишили за лаштунками, але вони є позитивними. Коли вони з'являться в нашій державі, то наша держава дізнається", - заявив він.

При цьому Зеленський натякнув, що не хоче готувати Росію до "сюрпризів".

"Не хочеться повністю готувати РФ, яка щоденно погрожує агресією та реваншистськими настроями на полі бою", - додав він.

В той самий час президент повідомив, що зустріч з лідерами Франції і Німеччини Еммануелем Макроном і Олафом Шольцем була позитивною.

"Що стосується Парижу та зустрічі з лідерами Франції та Німеччини... Я сприймаю її позитивно. Щодо конкретики багато не хочу формулювати публічно. Ми працювали над посиленням наших спроможностей в напрямку наступальних дій. Ми говоримо про броньовану техніку та танки. Я отримав позитив від нашої зустрічі", - додав Зеленський.

Нагадаємо, вчора Зеленський після візиту до Британії вирушив до Франції. Там він зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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