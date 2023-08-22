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Європа надасть нову військову допомогу Україні: Зеленський розповів деталі

Вівторок 22 серпня 2023 12:07
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Європа надасть нову військову допомогу Україні: Зеленський розповів деталі Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Україна досягла важливих домовленостей у ході візиту президента Володимира Зеленського до чотирьох країн Європи. Зокрема, було анонсовано щонайменше чотири нових оборонних пакетів від партнерів та є рішення щодо постачання винищувачів F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час ветеранського форуму.

"Результатами візитів протягом цих чотирьох днів є щонайменше чотири нових оборонних пакетів від наших партнерів. А основне чого ми досягли - це відкриття для нашої держави постачання F-16", - сказав Зеленський.

Зокрема, за його словами, є домовленості про конкретну кількість першого постачання винищувачів від Нідерландів і Данії. Однак президент зазначив, що йде робота над "ще більшим результатом".

"Я зустрівся з нашими хлопцями та дівчатами, які вже почали тренування в Данії. Також українські пілоти та інженери почнуть навчання в інших країнах авіаційної коаліції. Ми розширюємо тренувальні програми", - додав Зеленський.

Візит Зеленського в Європу

На вихідних Зеленський відвідав країни Північної Європи: Швецію, Нідерланди та Данію.

У ході візиту до Швеції 19 серпня було досягнуто домовленостей щодо озброєнь, зокрема щодо виробництва техніки в Україні, а також про початок тестування пілотами ЗСУ винищувачів Gripen.

У Нідерландах та Данії 20 серпня було досягнуто домовленості про передачу Україні літаків F-16 після навчання українських пілотів.

Пізніше Зеленський вирушив до Афін для зустрічі з лідерами Західних Балкан.

На саміт лідери 11 країн південно-східної Європи підписали Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України.

Також президент Володимир Зеленський провів зустрічі із прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим і президентом Сербії Олександром Вучичем у межах саміту Україна - Балкани, який відбувся в Афінах.

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