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"Воспользуемся шансом для дипломатии": в ОП отреагировали на слова Байдена о вторжении России

Новина українською →
Киев, Суббота 19 февраля 2022 02:44
"Воспользуемся шансом для дипломатии": в ОП отреагировали на слова Байдена о вторжении России Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина воспользуется шансом для дипломатии. Однако никто не знает, "какие мысли в голове" у президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Подоляк отметил, что позиция президента США Джо Байдена, несомненно, основана на информации разведывательного сообщества, заявив, что "это не вопрос согласия или несогласия с заявлениями".

Однако, отметил Подоляк, "следует обратить внимание на более важный смысл в словах президента Байдена: он подтвердил, что шанс для дипломатии все же есть. И мы воспользуемся этим шансом".

Другой высокопоставленный украинский чиновник сообщил CNN, что президент Украины Владимир Зеленский все еще планирует отправиться в Мюнхен и вернуться в тот же день. Но он отметил, что "ситуация с безопасностью будет оценена утром".

Комментарии Подоляка последовали за президентом Байденом, заявившим, что он убежден, что президент России Владимир Путин принял решение о вторжении в Украину.

Напомним, с 17 февраля на Донбассе началось серьезное обострение ситуации, боевики начали массированные обстрелы населенных пунктов и позиций украинских военных.

Отметим, главари боевиков объявили эвакуацию населения ОРДЛО в Россию, но, как оказалось, видеообращение они записали два дня назад.

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