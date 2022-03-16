Зеленский о решениях Рады: "рушится один из главных мифов оккупантов"

Президент Украины Владимир Зеленский выказался о принятии парламентом 15 марта ряда важных законов, которые касаются российского вторжения, и назвал заседание в условиях военного положения - "результативным".
Об этом 16 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение главы государства.
"Приняты экономические новации, налоговое послабление, которые должны сохранить рабочие места, и дать бизнесу Украины работать. Везде, где это возможно.
Установлена нулевая ставка акциза и 7% НДС на топливо, чтобы стабилизировать цены и обеспечить поставки.
Максимально упрощается регуляция бизнеса - мы сокращаем деятельность контролирующих органов, и чтобы не было ни одной лишней проверки для тех, кто работает, реально работает согласно украинскому законодательству, и не нарушает прав потребителей.
Новым законом даются необходимые гарантии бойцам территориальной обороны - все добровольцы будут признаны участниками боевых действий.
Принято техническое решение о продлении военного положения - это нужно, чтобы эффективно оборонять наше государство.
Также урегулированы все нюансы в деятельности полиции в условиях военного положения. Ожидаем утвержденный закон на подпись.
И я благодарен народных депутатам Украины за то, что большинство голосований собрало сегодня более 340 голосов "за" - это демонстрирует политическое единство Украины. Наконец. Когда все группы и партии работают вместе в законно избранном парламенте. Рушится один из главных мифов оккупантов - что якобы украинская власть не представляет воли украинского народа. Еще и как представляет!" - отметил Зеленский.
Ранее мы сообщали, что Верховная Рада на пленарном заседании 15 марта приняла законы о введении налоговых стимулов, увеличении ренты на добычу газа, о продлении срока действия военного положения и так далее.
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