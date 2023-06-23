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Зеленський про рекомендації ЄС для переговорів про вступ: впевнений, що їх реально виконати

Фото: український президент Володимир Зеленський (president-gov-ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні під час засідання РНБО було обговорено завдання, які мають бути виконані, щоб реалізувати всі рекомендації Єврокомісії для початку переговорів про вступ в ЄС.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Обговорили завдання, які маємо виконати до кінця року, щоб повністю реалізувати кожну рекомендацію Єврокомісії для початку переговорів про вступ в ЄС. За кожним таким напрямком РНБО дала необхідні протокольні доручення. Впевнений, всі їх реально виконати", - зауважив президент.

Зеленський також нагадав, що сьогодні, 23 червня, рівно рік, як Україна набула статусу кандидата на вступ.

"Цьогоріч мета - розпочати переговори щодо членства. Україна свою частину роботи точно зробить", - наголосив він.

Вступ України в ЄС

Україна минулого року отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Це означає, що Україна має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Українські офіційні представники вже кілька разів озвучували очікування, що переговори щодо вступу до Євросоюзу можуть розпочатися цього року.

Вчора ЄС оголосив проміжний усний звіт про прогрес України у виконанні цих рекомендацій. Восени має бути представлений письмовий звіт. Україна розраховує, що переговори про вступ до ЄС розпочнуться вже до кінця 2023 року.

Детальніше про усну оцінку та про те, чи вплине вона на вступ до ЄС, - можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що Україна рухається до інтеграції з Європейським союзом "на максимальній крейсерській швидкості". Він повідомив, що у разі відсутності форс-мажорів, перемовини щодо членства в ЄС можуть початись до кінця поточного року.

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