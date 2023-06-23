Зеленский о рекомендациях ЕС для переговоров о вступлении: уверен, что их реально выполнить

"Обсудили задачи, которые должны выполнить до конца года, чтобы полностью реализовать каждую рекомендацию Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС. По каждому такому направлению СНБО дал необходимые протокольные поручения. Уверен, все их реально выполнить", - отметил президент.

Зеленский также напомнил, что сегодня, 23 июня, ровно год, как Украина получила статус кандидата на вступление.

"В этом году цель - начать переговоры о членстве. Украина свою часть работы точно сделает", - подчеркнул он.

Вступление Украины в ЕС

Украина в прошлом году получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Это означает, что Украина должна выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

Украинские официальные представители уже несколько раз озвучивали ожидания, что переговоры о вступлении в Евросоюз могут начаться в этом году.

ЕС объявил промежуточный устный отчет о прогрессе Украины в выполнении этих рекомендаций. Осенью должен быть представлен письменный отчет. Украина рассчитывает, что переговоры о вступлении в ЕС начнутся до конца 2023 года.

Детальнее об устной оценке и о том, повлияет ли она на вступление в ЕС, - можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина движется к интеграции с Европейским союзом "на максимальной крейсерской скорости". Он сообщил, что в случае отсутствия форс-мажоров, переговоры по членству в ЕС могут начаться до конца текущего года.

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