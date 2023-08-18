Зеленський про реформу ТЦК: мають дати людей, які посилять оборону України

Територіальні центри комплектування мають давати фронту саме таких людей, які можуть посилити нашу оборону.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Сьогодні моїм указом введено в дію рішення РНБО за підсумками перевірки "військкомів" і в цілому роботи центрів комплектування. Повна заміна керівного складу. Військи, які реально пройшли бойові дії, реально розуміють, як і кого потрібно відбирати для наших сил оборони і безпеки, – саме такі воїни керуватимуть роботою територіальних центрів комплектування", - заявив Зеленський.

За його словами, цій системі потрібна гідність та раціональність. Крім того, цій системі потрібне вміння дати фронту саме таких людей, які можуть посилити оборону України.

"У кожній бойовій бригаді, яку я відвідав цього тижня – а їх 16, – воїни говорили про проблеми з комплектуванням. Початок цих проблем – зокрема, як працюють військкомати. Їхня робота має стати іншою. І стане. Завдяки бойовим офіцерам", – додав він.

Скандали у ТЦК

Останніми тижнями в Україні стали резонансними скандали, пов'язані з керівництвом військкоматів. Зокрема, журналісти виявили у начальника територіального центру комплектування Одеської області Євгена Борисова віллу в Іспанії та люксові автомобілі.

Раніше повідомлялося, що військові Дніпропетровської області підозрюються у незаконному збагаченні, оскільки він під час повномасштабної війни оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у Дніпрі.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачає доручення звільнити всіх начальників обласних військкоматів.