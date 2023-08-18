ua en ru
Пт, 18 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський про реформу ТЦК: мають дати людей, які посилять оборону України

Новость на русском →
П'ятниця 18 серпня 2023 00:42
Зеленський про реформу ТЦК: мають дати людей, які посилять оборону України Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Константин Широкун

Територіальні центри комплектування мають давати фронту саме таких людей, які можуть посилити нашу оборону.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Сьогодні моїм указом введено в дію рішення РНБО за підсумками перевірки "військкомів" і в цілому роботи центрів комплектування. Повна заміна керівного складу. Військи, які реально пройшли бойові дії, реально розуміють, як і кого потрібно відбирати для наших сил оборони і безпеки, – саме такі воїни керуватимуть роботою територіальних центрів комплектування", - заявив Зеленський.

За його словами, цій системі потрібна гідність та раціональність. Крім того, цій системі потрібне вміння дати фронту саме таких людей, які можуть посилити оборону України.

"У кожній бойовій бригаді, яку я відвідав цього тижня – а їх 16, – воїни говорили про проблеми з комплектуванням. Початок цих проблем – зокрема, як працюють військкомати. Їхня робота має стати іншою. І стане. Завдяки бойовим офіцерам", – додав він.

Скандали у ТЦК

Останніми тижнями в Україні стали резонансними скандали, пов'язані з керівництвом військкоматів. Зокрема, журналісти виявили у начальника територіального центру комплектування Одеської області Євгена Борисова віллу в Іспанії та люксові автомобілі.

Раніше повідомлялося, що військові Дніпропетровської області підозрюються у незаконному збагаченні, оскільки він під час повномасштабної війни оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у Дніпрі.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачає доручення звільнити всіх начальників обласних військкоматів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський ТЦК Вторгнення Росії до України
NEWS
Чому Росія націлилася на захід України й до чого тут F-16. Експерт пояснив план ворога
Чому Росія націлилася на захід України й до чого тут F-16. Експерт пояснив план ворога
DAILY
Гаррі Каспаров: Крах Путіна неминучий після звільнення України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Гаррі Каспаров: Крах Путіна неминучий після звільнення України