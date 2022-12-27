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Зеленський про реалізацію досягнутих у США домовленостей: Часу втрачати не будемо

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Президент Володимир Зеленський пообіцяв не гаятиме час і в найкоротші терміни приступити до реалізації всіх домовленостей, досягнутих під час поїздки у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

Український лідер розповів, що 26 грудня провів розширену нараду щодо підсумків візиту до Вашингтона.

"Час втрачати не будемо. Все, про що домовились у Сполучених Штатах, реалізуємо швидко. Настільки, наскільки це можливо", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент України 21 грудня здійснив свою першу поїздку за кордон від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Усі подробиці візиту Зеленського до США та його переговорів із Байденом - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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