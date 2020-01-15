Зеленський дозволив лікування українців у "Феофанії"

Кабмін і Держуправління справами повинні вжити заходів для забезпечення лікування українців у "Феофанії"

Президент Володимир Зеленський підписав указ про забезпечення доступності для громадян медичної допомоги, яка надається клінічною лікарнею "Феофанія" Державного управління справами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт глави держави.

Згідно з указом Кабінет міністрів і Державне управління справами повинні "у тримісячний термін вжити заходів, необхідних для забезпечення доступності для громадян сучасних методів діагностики і лікування, високоспеціалізованої медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею "Феофанія" Державного управління справами".

Указ набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, 13 січня Зеленський схвалив законопроект №2428 про пільговий період для перетворення закладів охорони здоров'я з бюджетних установ у казенні та комунальні некомерційні підприємства. Пільговий період триватиме до 31 грудня 2020 року.

Також повідомлялося, що з 1 квітня 2020 року в Україні запрацює програма медичних гарантій для населення. Як заявляють в уряді, програма медичних гарантій діятиме для всіх видів допомоги, а саме первинної, спеціалізованої, високоспеціалізованої, екстреної, паліативної, медичної реабілітації та реімбурсації ліків.

Як писало РБК-Україна раніше, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька назвала кроки продовження медреформи в 2020 році. За її словами, на отримання медичної допомоги через контракти з клініками будуть спрямовані 72 мільярди гривень.