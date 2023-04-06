Україна й Польща здатні наповнити новим змістом простір між Балтійським і Чорним морями, - Зеленський

Відповідний захід був спрямований на зміцнення економічних зв'язків між державами. У його межах експерти й бізнесмени обмінювалися думками щодо шляхів розвитку двосторонніх відносин.

Виступаючи перед учасниками, Зеленський заявив, що після перемоги над агресором на Україну та Польщу чекає велике майбутнє в розбудові економіки.

"Вранці дорогою до Варшави ми бачили багато різного вантажного транспорту, що їхав у бік України. І це має дуже оптимістичний вигляд, коли бізнес працює з країною, коли бізнес вірить в Україну, коли бізнес розширює свою присутність. Це найочевидніше підтвердження того, що країна має майбутнє. Я дуже дякую вам, Польще, що ви вірите в майбутнє України", - сказав президент.

Він подякував всьому польському бізнесу й кожній компанії та підприємцю за роботу з Україною та в Україні.

Окремо Зеленський відзначив компанії, що працюють у східних регіонах України, які особливо часто зазнають російського терору та наголосив, що економічна стійкість забезпечує суспільну стійкість і зберігає нормальне життя.

"Я впевнений, що ми збережемо всю економічну й гуманітарну мобілізованість наших відносин і тоді, коли на повну силу розгорнеться дуже важливий і амбітний проект української відбудови. Ми вже працюємо разом для відновлення, але очевидно, що це лише початковий етап", - підкреслив український лідер.

Президент висловив переконання, що Україна й Польща здатні наповнити новим безпечним і технологічним змістом увесь простір між Балтійським і Чорним морями та додав, що всі складні питання українсько-польського порядку денного будуть розв’язані.

Своєю чергою Дуда вказав, що попри війну Росії проти України проводиться українсько-польський економічний форум, бо "ми дивимося не лише на те, що відбувається в цей момент в Україні, а й на те, що буде в майбутньому".

Він додав, що після завершення війни спільними зусиллями Україна буде відбудована, стане сучаснішою, готовою до динамічного розвитку країною, яка використовує свій потенціал та акцентував, що вже зараз, під час війни, Польща є найбільшим торговельним партнером України.

"Сьогодні ми можемо сказати нашим підприємцям, що намагатимемося створити найкращі умови для їхнього розвитку. Ми б хотіли, щоб ви взяли участь у відбудові України, але також хочемо, щоб і після війни ви співпрацювали з Україною. Потенціал такої співпраці величезний", - підсумував очільник Польщі.