Зеленский в разговоре с главой Microsoft заявил о планах внедрить онлайн-голосование

Президент Владимир Зеленский провел переговоры в видеоформате с главой корпорации Microsoft Брэдом Смитом. Украинский лидер в ходе беседы заявил о планах к концу каденции ввести в Украине онлайн-голосования на выборах.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, если программа для онлайн-голосования будет разработана украинцами совместно со специалистами одной из ведущих мировых компаний, то "такой технологии люди будут доверять больше".

"Мы первые сделали цифровой паспорт. Также сделали цифровые водительские права. У нас были проблемы с регистрацией бизнеса, длинные очереди, а сегодня уже за 15-30 минут можно зарегистрировать свой бизнес. Я считаю, что это большая победа", - сказал Зеленский.

По его словам, приоритетная задача Украины на следующий год - запустить программу Paperless (безбумажный офис).

Зеленский также призвал Microsoft активнее инвестировать в Украину, добавив, что украинская власть будет гарантировать защиту их инвестиций и создавать благоприятный бизнес-климат.

Зеленский поблагодарил Смита за анонсирование внедрения в Украине программы облачного сервиса, поскольку она дает большие возможности для построения в стране инфраструктуры для размещения центров обработки данных.

Президент Microsoft отметил, что новые технологии должны стоять на защите демократии.

Отметим, в ноябре 2019 года в Украине провели опрос относительно возможности онлайн-голосования на выборах. Внедрение такого способа волеизъявления поддержали 37% опрошенных украинцев, при этом 48% респондентов выступили против.

Напомним, о неготовности украинцев к голосованию через интернет заявлял в январе этого года председатель ЦИК Олег Диденко.

Кроме того, в апреле этого года Центризбирком начал тестировать возможность изменения места голосования онлайн.