Украинцы не готовы к интернет-голосованию на выборах, - глава ЦИК

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине недостаточно подготовлена техническая база

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Олег Диденко заявил, что говорить о введении в Украине интернет-голосование на выборах рано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью LB.ua

В то же время, по его словам, что возможно внедрение вспомогательных онлайн-сервисов.

"Если говорить именно об интернет-голосовании, по моему субъективному мнению, по состоянию на сейчас преждевременно говорить о введении его в Украине. Все-таки у нас пока недостаточно подготовлена техническая база, и, наверное, уровень развития общества еще недостаточен, чтобы вводить голосование в интернете", - сказал Диденко.

Он отмечает, что во время интернет-голосования, невозможно обеспечить принцип тайности голосования, чтобы избиратель никому не демонстрировал свой выбор.

РБК-Украина писало, что в новом избирательном кодексе предусмотрено введение онлайн процедуры изменения места голосования на выборах Верховной рады и президента.

Напомним, согласно опросу, которое проводилось в ноябре, введение интернет-голосования на выборах поддерживают 37% украинцев, в то время как 48% респондентов выступают против.